، صحيفة يابانية عن ولي العهد: يقود التغيير في بلاده.. ويعشق "المانغا" والأنمي ،

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"يقود التغيير في المملكة العربية السعودية ويسعي لتحرير الاقتصاد من قبضة النفط".. بهذه الكلمات وصفت صحيفة يابانية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مستهل حديثها عن أبرز القادة الحاضرين لقمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا.
وفي تقريرها عن أبرز زعماء مجموعة العشرين، قالت صحيفة "اليابان تايمز" إن ولي العهد يقود خطة لتنويع الاقتصاد السعودي، وعدم الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الخارجية، كما أنه يقود تحولاً اجتماعياً جديداً في المملكة، مشيرة إلى القرار التاريخي بالسماح للنساء بقيادة السيارات.
وكشفت الصحيفة اليابانية عن ولع ولي العهد بأفلام الأنمي و"المانغا" اليابانية، وهي أفلام القصص المصورة التي تشتهر اليابان بإنتاجها، ورسمت بنمط مشابه للنمط الياباني، وتعالج كل المواضيع تقريباً الدراما، المغامرات، الخيال العلمي، الكوميديا... إلخ في قالب من الرسوم المتحركة.
كما نوهت الصحيفة بعدم تلقي الأمير الشاب تعليمه في الغرب، وتخرجه من جامعة الملك سعود بدرجة البكالوريوس في القانون.
صحيفة يابانية عن ولي العهد: يقود التغيير في بلاده.. ويعشق "المانغا" والأنميياسر نجدي الخليج 365 2019-06-27
"يقود التغيير في المملكة العربية السعودية ويسعي لتحرير الاقتصاد من قبضة النفط".. بهذه الكلمات وصفت صحيفة يابانية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مستهل حديثها عن أبرز القادة الحاضرين لقمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا.
وفي تقريرها عن أبرز زعماء مجموعة العشرين، قالت صحيفة "اليابان تايمز" إن ولي العهد يقود خطة لتنويع الاقتصاد السعودي، وعدم الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الخارجية، كما أنه يقود تحولاً اجتماعياً جديداً في المملكة، مشيرة إلى القرار التاريخي بالسماح للنساء بقيادة السيارات.
وكشفت الصحيفة اليابانية عن ولع ولي العهد بأفلام الأنمي و"المانغا" اليابانية، وهي أفلام القصص المصورة التي تشتهر اليابان بإنتاجها، ورسمت بنمط مشابه للنمط الياباني، وتعالج كل المواضيع تقريباً الدراما، المغامرات، الخيال العلمي، الكوميديا... إلخ في قالب من الرسوم المتحركة.
كما نوهت الصحيفة بعدم تلقي الأمير الشاب تعليمه في الغرب، وتخرجه من جامعة الملك سعود بدرجة البكالوريوس في القانون.
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
04:46 PM
في تقرير عن أبرز زعماء مجموعة العشرين
"يقود التغيير في المملكة العربية السعودية ويسعي لتحرير الاقتصاد من قبضة النفط".. بهذه الكلمات وصفت صحيفة يابانية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مستهل حديثها عن أبرز القادة الحاضرين لقمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا.
وفي تقريرها عن أبرز زعماء مجموعة العشرين، قالت صحيفة "اليابان تايمز" إن ولي العهد يقود خطة لتنويع الاقتصاد السعودي، وعدم الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الخارجية، كما أنه يقود تحولاً اجتماعياً جديداً في المملكة، مشيرة إلى القرار التاريخي بالسماح للنساء بقيادة السيارات.
وكشفت الصحيفة اليابانية عن ولع ولي العهد بأفلام الأنمي و"المانغا" اليابانية، وهي أفلام القصص المصورة التي تشتهر اليابان بإنتاجها، ورسمت بنمط مشابه للنمط الياباني، وتعالج كل المواضيع تقريباً الدراما، المغامرات، الخيال العلمي، الكوميديا... إلخ في قالب من الرسوم المتحركة.
كما نوهت الصحيفة بعدم تلقي الأمير الشاب تعليمه في الغرب، وتخرجه من جامعة الملك سعود بدرجة البكالوريوس في القانون.
، صحيفة يابانية عن ولي العهد: يقود التغيير في بلاده.. ويعشق "المانغا" والأنمي ،
المصدر : الخليج 365
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