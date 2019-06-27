شاهد.. مبتعث سعودي يقدم مقطعًا مرئيًا باليابانية عنوانه: محمد بن سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - تزامنًا مع زيارة ولي العهد المرتقبة لليابان وانعقاد قمة الـ20

قدم المبتعث السعودي في اليابان أحمد حنبولي مقطعًا مرئيًا تعريفيًا بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تزامنًا مع زيارة سموه المرتقبة لليابان وانعقاد قمة الـ20، ولقي المقطع رواجًا واسعًا واحتفاءً بالعمل الذي قدمه حنبولي.

وتناول حنبولي في المقطع السيرة الذاتية لسمو ولي العهد وبعضًا من إنجازات سموه الكبيرة ودوره في بناء التحالفات العسكرية والتنمية الاقتصادية ويده السخية الكريمة على شعبه.

وشارك في المقطع بالتصوير م. نايف الطلحي وبالمراجعة والتدقيق م. فارس آل رشود .

وكان غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم جمهورية كوريا الجنوبية، عقب زيارة لها استجابةً للدعوة المقدمة له من فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا.

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— أحمد حنبولي

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