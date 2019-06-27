، "السديس" عن دعم "فُرِجت": استمرار للتكافل الاجتماعي بين القيادة والمواطنين ،

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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، بالدعم الذي قدَّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية لخدمة "فُرِجت" في مرحلتها الثانية.
وقال "السديس": إن الدعم المقدم من القيادة الرشيدة البالغ 17 مليون ريال يعد لفتة كريمة من ولاة الأمر، وبين أن هذا الدعم غير المستغرب من القيادة الكريمة للموظفين العسكريين الموقوفين في قضايا مالية هو استمرار للتكافل الاجتماعي والدعم السخي من ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية لرجال الأمن والمواطنين كافة، عبر تلمُّس احتياجاتهم والاهتمام بهم.
اختتم الرئيس العام حديثه داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وولاة أمرها ذخراً لها، وأن يجزيهم عظيم الأجر والمثوبة على ما يولونه من رعاية واهتمام بالمواطنين والمعسرين.
"السديس" عن دعم "فُرِجت": استمرار للتكافل الاجتماعي بين القيادة والمواطنينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-27
أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، بالدعم الذي قدَّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية لخدمة "فُرِجت" في مرحلتها الثانية.
وقال "السديس": إن الدعم المقدم من القيادة الرشيدة البالغ 17 مليون ريال يعد لفتة كريمة من ولاة الأمر، وبين أن هذا الدعم غير المستغرب من القيادة الكريمة للموظفين العسكريين الموقوفين في قضايا مالية هو استمرار للتكافل الاجتماعي والدعم السخي من ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية لرجال الأمن والمواطنين كافة، عبر تلمُّس احتياجاتهم والاهتمام بهم.
اختتم الرئيس العام حديثه داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وولاة أمرها ذخراً لها، وأن يجزيهم عظيم الأجر والمثوبة على ما يولونه من رعاية واهتمام بالمواطنين والمعسرين.
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
03:55 PM
قال: لفتة كريمة غير مستغربة من ولاة الأمر للموظفين العسكريين الموقوفين
أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، بالدعم الذي قدَّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية لخدمة "فُرِجت" في مرحلتها الثانية.
وقال "السديس": إن الدعم المقدم من القيادة الرشيدة البالغ 17 مليون ريال يعد لفتة كريمة من ولاة الأمر، وبين أن هذا الدعم غير المستغرب من القيادة الكريمة للموظفين العسكريين الموقوفين في قضايا مالية هو استمرار للتكافل الاجتماعي والدعم السخي من ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية لرجال الأمن والمواطنين كافة، عبر تلمُّس احتياجاتهم والاهتمام بهم.
اختتم الرئيس العام حديثه داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وولاة أمرها ذخراً لها، وأن يجزيهم عظيم الأجر والمثوبة على ما يولونه من رعاية واهتمام بالمواطنين والمعسرين.
، "السديس" عن دعم "فُرِجت": استمرار للتكافل الاجتماعي بين القيادة والمواطنين ،
المصدر : الخليج 365
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