بالصور: ولي العهد يصل اليابان ليرأس وفد المملكة في قمة العشرين

وصل منذ قليل سمو ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان ، إلى مدينة أوساكا اليابانية لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وتحتضن مدينة أوساكا اليابانية، نهاية هذا الأسبوع، الاجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين، بحضور قادة الدول، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، يشارك في القمة قادة الدول العشرين، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما يحضر الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.

ويتناول جدول أعمال القمة عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

وتهدف القمة إلى “تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم”.

وتأتي قمة هذه السنة في وقت يشهد فيه العالم تنامي حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما ستسعى الدول المشاركة إلى تهدئة التصعيد الحاصل.

يشار إلى أن القمة الماضية عقدت في أواخر نوفمبر 2018، واحتضنتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

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