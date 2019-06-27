صور لزيارة خادم الحرمين الشريفين لكوريا الجنوبية قبل 20 عاما‎

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صوراً لزيارة قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لكوريا الجنوبية عام 1999م عندما كان أميرا لمنطقة الرياض. وتظهر الصورة زيارة خادم الحرمين لعدد من المشروعات في كوريا الجنوبية، كما شرف حفل عشاء أقامه محافظ العاصمة سيئول.

ونشرت الدارة الصور بمناسبة زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية، والتي تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات وتدشين عدد من المشاريع. Advertisements

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