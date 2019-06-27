دوريات الأمن تطيح بخاطف فتاة في محافظة الطائف

بتوجيهات مدير الأمن العام المستمرة وامتداداً للجهود الأمنية التي تقوم بها دوريات الأمن بِمحافظة الطائف، فقد تمكنت ولله الحمد ومن خلال دورياتها السرية وبوقت قياسي، يوم أمس الأربعاء، من القبض على شخص قام باختطاف فتاة في وقت سابق من مساء نفس اليوم.

وتم تشكيل فريق عمل من الدوريات السرية للبحث والتحري عن المتهم، ونتيجة لتركيز عملية الرصد والمتابعة، فقد شوهد أحد الأشخاص يستقل سيارة تحمل نفس الأوصاف التي ذكرتها الفتاة في أحد أحياء المحافظة، وعلى ضوئه تم عمل له كمين والقبض عليه وتسليمه للجهة المختصة.

كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ أيام قليلة ماضية نجحت دوريات الأمن بمحافظة الطائف في ضبط مركبة تعرّضت للسرقة وبداخلها طفل والعثور عليه بصحة جيدة بوقت وجيز من خلال تسيير دوريات الأمن وتكثيف البحث، والذي أسفر أيضاً عن القبض على الجاني.