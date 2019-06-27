رسالة واتساب تتسبب في طلاق زوجين بالباحة.. والزوج ينكرها

تسببت رسالة ” واتساب ” تتضمن عبارة ” أنت طالق ” في تعرض زوجين بالباحة لحرج شديد أمام بعضهما وأهلهما، بعدما تلقي الزوجة الرسالة من هاتف زوجها وبنت عليها انتهاء العشرة وانقطاع الصلة.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن الزوجة أصرت على الطلاق، رغم محاولات الزوج الإنكار بأغلظ الأيمان، لافتا إلى أنه لم يرسل الطلاق، وإن صدرت من هاتفه فلا علم له بها.
وأوضح المستشار الأسري أحمد الغامدي أن العلاقة بين الزوجين قائمة إذا أثبت الزوج الرجعة ووثقها، مبينا أن الطلاق يقع بإرادة الزوج إيقاعه.
ولفت إلى أن كتابة رسالة أنت طالق توقع الطلاق حال التلفظ بها، كون الطلاق من الثلاث اللواتي جدّهن جد وهزلهن جد، مستثنيا حالة واحدة لعدم وقوع الطلاق، وذلك في حال ظهر للزوجين أن هناك من استخدم جوال الزوج دون علمه وبعث الرسالة بقصد إفساد العلاقة بينهما، داعيا الزوج للتقدم لمحكمة الأحوال الشخصية وإثبات ما وقع خطياً.
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