السديس بعد تبرُّع الملك وولي العهد لـ«فرجت»: دعمٌ سخي غير مستغرب

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، بالدعم الذي قدَّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية لخدمة «فرجت» في مرحلتها الثانية.

وأعلن وزير الداخلية، وفي وقتٍ سابق من اليوم، تبرُّع خادم الحرمين بمبلغ عشرة ملايين ريال، وتبرع صاحب سمو ولي العهد بمبلغ خمسة ملايين ريال، وتبرعه بمبلغ مليوني ريال لخدمة «فُرِجَت».

وقال السديس، في بيانٍ لـ«رئاسة الحرمين»، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ الدعم المقدم من القيادة الرشيدة البالغ 17 مليون ريال يعد لفتة كريمة من ولاة الأمر، لافتًا إلى أنَّ هذا الدعم غير المستغرب من القيادة للموظفين العسكريين الموقوفين في قضايا مالية؛ هو استمرار للتكافل الاجتماعي والدعم السخي من ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية لرجال الأمن والمواطنين كافة، عبر تلمُّس احتياجاتهم والاهتمام بهم.

واختتم السديس، البيان، بأن يحفظ البلاد وولاة أمرها ذخرًا لها، وأن يجزيهم عظيم الأجر والمثوبة على ما يولونه من رعاية واهتمام بالمواطنين والمعسرين.