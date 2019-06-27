«الأرصاد»: جدة الأعلى حرارةً في السعودية خلال السنوات العشر الأخيرة

كشف الناطق باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، اليوم الخميس، أنَّ محافظة جدة سجَّلت أعلى درجات حرارة في المملكة خلال السنوات العشر الماضية. وقال القحطاني (في بيانٍ حصلت «عاجل» على نسخة منه) إن جدة سجلت ‏خلال السنوات العشر الماضية أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 52 درجة مئوية عند الساعة الواحدة ظهرًا (درجة حرارة الهواء في الظل) في صيف 2010، موضحًا أنَّ هذه أعلى درجة حرارة سجلت على مستوى المملكة حتى اليوم.

وكان الباحث الفلكي عضو لجنة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، قد توقَّع أول أمس الثلاثاء، موجة ثالثة شديدة الحرارة، تشهدها عدة مناطق بالمملكة والخليج، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «موجة حر شديدة ثالثة متوقعة على مناطق المملكة والخليج؛ فبعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل، متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي؛ حيث متوقع أن تقترب من ٥٠ (درجة) على مناطق المدينة والشرقية وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق».