جهات سعودية تعرض فرص الاستثمار في مجال الكيماويات

شاركت جهات سعودية، في المعرض العالمي للكيماويات المتخصصة الذي عُقد بسويسرا أمس الأربعاء واليوم الخميس، وذلك تحت شعار «استثمر في السعودية».

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنَّ الهيئة العامة للاستثمار شاركت في المعرض العالمي إلى جانب عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، حيث اطلع المستثمرون الأجانب وزوار المعرض على الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الكيماويات بالمملكة، إضافة إلى التعرف على دور الهيئة في خدمة المستثمرين وتعريفهم بأنظمة الاستثمار في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

وقدم رئيس قطاع الكيماويات في الهيئة المهندس أحمد العبيدي، عرضًا عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع البتروكيماويات ضمن رؤية 2030، ومزايا الاستثمار في المملكة، والفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الكيماويات المتخصصة، وبرامج المحتوى المحلي لكل من شركة «أرامكو» السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والفرص الاستثمارية التي يوفرها كلٌ من البرنامجين.

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وقدَّمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عرضًا عن مجمعات الصناعات التحويلية التي يجري العمل حاليًّا على تطويرها والقيمة التي تقدمها هذه المجمعات للمستثمرين والحوافز التي توفرها الدولة لتمكين مشروعات الكيماويات المتخصصة في هذه المجمعات، فيما قدَّمت «أرامكو» السعودية تعريفًا ببرنامج تعزيز القيمة الإجمالية في المملكة «اكتفاء»، وما ينطوي عليه هذا البرنامج الطموح من فرص للمستثمرين.

كما قدمت «سابك» نبذةً عن مبادرة المحتوى المحلي «نساند» الذي تسعى من خلاله إلى تطوير الصناعة المحلية، فيما عرضت شركة صدارة الفرص الاستثمارية في مجمع بلاسكيم بالجبيل، وذلك اعتماداً على المواد الأولية التي تنتجها الشركة.

ويتميَّز قطاع الصناعات الكيميائية في المملكة بوفرة المواد الخام وسهولة الوصول إليها، إذ تشكل جزءًا أساسيًّا من أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية لدعم فكرة الاقتصاد المتنوع للوصول إلى مرحلة ما بعد النفط، ولهذا شرعت المملكة في تنفيذ برنامج خاص للصناعات التحويلية؛ لتحفيز النمو الصناعي في مختلف المجالات، وبما يجعله المحرك الرئيس لتطوير القطاع، ومما يضع المملكة في موقع هام ورئيس يخدم الطلب المتزايد لأفريقيا وأوروبا وآسيا.