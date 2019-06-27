بالصور.. فعاليات ترفيهية وتدريبية بأندية الرياض في «إجازتي 4»

تواصل الأندية الموسمية وأندية الأحياء التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، طرح فعالياتها وأنشطتها الترفيهية والتدريبية والتعليمية والتطوعية التي تجمع بين المتعة والفائدة ضمن برنامج (إجازتي 4) تحت شعار «صيفك سعيد ووقتك مفيد».

وقال مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض، وممثل برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية الدكتور أنور أبو عباة؛ إن الأندية تقدم للطلاب العديد من البرامج المتنوعة الترفيهية والثقافية والرياضية، التي تناسب ميولهم ورغباتهم، مشيرًا إلى أن الأندية تعمل على تحقيق عدد من الأهداف؛ من أهمها استثمار أوقات الطلاب في برامج تربوية متنوعة وهادفة، وترسيخ القيم الأصيلة للانتماء إلى الوطن ولولاة الأمر، وبناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة في ضوء العقيدة الإسلامية السمحة، وتنمية القيم والاتجاهات السليمة، وقيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع، والارتباط الوثيق في العلاقة بين أفراد المجتمع والتكاتف مع قيادته وعلمائه المعتبرين، بجانب اكتشاف مواهب الطلاب ورعايتها وإكسابهم المهارات والخبرات الميدانية.

حيث أقيم برنامج «ملتقى براعم التنمية» في نادي الحي بمدرسة حسان بن ثابت بحي الشفا اشتمل على العديد من الفعاليات الترفيهية. أما في نادي آفاق البديعة الموسمي، فأقيمت دورة في ‫الخط العربي، وفي نادي أبان بن سعيد أقيم معرض عن بر الوالدين بالشراكة مع مكتب دعوة شمال الرياض، وفي نادي متوسطة يونس بن عبيد بحي الفيحاء أقيم برنامج تدريبي بعنوان «رحلة إلى المستقبل».

وفي نادي معوذ بن عمرو بحي ديراب أقيمت دورة في أساسيات البلياردو، وفي نادي ثانوية المعتمد بن عباد أقيم برنامج الخوارزمي الصغير لتعليم الأعضاء الحساب الذهني وزيادة القدرة الذهنية وتقوية التركيز والذاكرة، وفي نادي سراقة بن مالك أقيم الملتقى الصيفي للشباب بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم، اشتمل على برامج ترفيهية وتطوعية ومهارات حياتية ودورات تدريبية وزيارات ميدانية وشخصيات كرتونية وجزيرة بناء للأشبال في نادي حسن آل الشيخ بحي السلام.

Advertisements

وفي نادي الحي بثانوية اليعقوبي بدأ تطبيق مقياس الذكاء، الذي يهدف إلى قياس الذكاء لدى الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 18 سنة، وفي نادي مجمع الأمير مساعد بن عبدالعزيز الموسمي بإسكان الحرس الوطني أقيمت دورة بعنوان التخطيط المالي والادخار، بهدف رفع الوعي المالي بأهمية الادخار والحد من الاستهلاك لدى الأسر السعودية.

كما أقيم برنامج ريشة الفنان بنادي البيروني الموسمي بإصلاحية الحائر، وأطلق نادي الحي بمجمع الملك سعود مبادرة نقاط التميز لتعزيز روح التنافس بين رواد النادي وتكريم المتميزين والمبادرين منهم وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة والفعاليات، في حين أعلن نادي الأسود بن وهب عن برنامج «وَارِف» الذي يشتمل على دورات في التصوير الفوتوغرافي وتصميم الإنفوجرافيك والمونتاج وتحرير الألوان وصيانة الحاسب الآلي والجوال، بالإضافة إلى المسابقات المتنوعة التي تجمع الإثارة والمتعة. وفي نادي الصديق بحي المنار أعلن النادي عن ملتقى طاقات الأشبال؛ حيث يشتمل على الألعاب المائية والمنافسات الجماهيرية والدوريات الرياضية والقيم التربوية.

وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تفاعلت الأندية مع المناسبة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات؛ حيث أقيمت بطولة رياضية بنادي الحي بثانوية الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز لتوعية الشباب من آفة المخدرات تحت شعار «شبابنا واعٍ» بمشاركة نادي الحي بأبي أمامة الباهلي ونادي الحي بمجمع جرير البجلي ونادي الحي بمتوسطة مسلم بن يسار.

كما شارك أعضاء نادي متوسطة ابن الحاجب، إدارة مكافحة المخدرات، في تدشين فعاليات الجناح التوعوي؛ وذلك في صالة مطار الملك خالد بهدف توعية المسافرين بخطورة ‫المخدرات، وكذلك مشاركة نادي الحي بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري ونادي هشام بن حكيم في المعرض التوعوي عن أضرار المخدرات في مول الرياض بارك. وفي نادي الحي بثانوية عرقة، أقيمت مباراة ودية في كرة القدم بين أولياء الأمور والطلاب بدأت بلافتة توعوية ‫عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، كما أقيم معرض للتوعية بأضرار المخدرات في نادي الحي بثانوية الشوكاني.