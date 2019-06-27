90 شاشة بـ«عدة لغات» لتوعية زوار الحرم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، أن أكثر من 90 شاشة بأروقة المسجد الحرام وساحاته تعمل على بث رسائل توعوية وإرشادية وتنظيمية بلغات مختلفة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن «رئاسة الحرمين»، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّ إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، ممثلةً في وحدة المحتوى والمعلومات، تعمل ضمن منظومة عمل بالتعاون مع وحدة متابعة الشاشات بإدارة التشغيل والصيانة بالمسجد الحرام، لتقديم أفضل الخدمات، وذلك من خلال إشرافها على محتوى الشاشات، سواء كان في المسجد الحرام وساحاته أو في مبنى الرئاسة.

وصرّح مدير وحدة المحتوى والمعلومات إبراهيم بن محمد شيبه، بحسب البيان، بأنَّ الوحدة تقوم بعمل وتحرير وتصميم محتوى الشاشات الإلكترونية، حيث يتم من خلال الشاشات بث رسائل توعوية وإرشادية وتنظيمية لقاصدي المسجد الحرام بعدة لغات.

وأشار البيان إلى أنّ الوحدة تتولى الإعداد والإشراف على محتوى أكثر من ٩٠ شاشة بالمسجد الحرام وساحاته في مواقع متفرقة منه، ويتم متابعتها بشكل يومي وما فيها من محتوى، عن طريق فريق عمل متخصص في الجانب التوجيهي والإرشادي والعلمي.