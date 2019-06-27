بالصور.. انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بجازان

دشَّن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، اليوم الخميس، انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، وذلك بناءً على توجيهات الوزير الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن اللواء القحطاني قوله، إنَّ مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة، جاء امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وعنايتها بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأضاف القحطاني أنَّ ذلك يأتي وفق الخطة المعتمدة من وزير الداخلية لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
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