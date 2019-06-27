ولي العهد يصل اليابان لرئاسة وفد السعودية في قمة العشرين

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الخميس، إلى اليابان؛ ليرأس وفد المملكة في قمة العشرين، حسبما أوردته فضائية «الإخبارية» في نبأ عاجلٍ، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.
وكان سمو ولي العهد قد غادر كوريا الجنوبية في وقتٍ سابق من اليوم، عقب زيارة لها استجابةً للدعوة المقدمة إلى سموه من الرئيس مون جاي إن، وكان في وداع سموه بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونج كيونج دو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.
وبعث سمو الأمير محمد بن سلمان برقية إلى الرئيس مون جاي إن، إثر مغادرة سموه سيول، فيما يلي نصها: «فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا، تحية طيبة.. يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ شكري تقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة».
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