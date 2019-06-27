ورفع المشرف على المركز، الدكتور عبد الله السبيعي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اهتمامه بالعلم والمعرفة وبالمركز ودراسات التاريخ في المملكة، متمنيًا التوفيق للفائزين بالجائزة، وأوضح أن الجائزة توزعت على 8 فائزين، 3 برسائلهم في درجة الدكتورة، و5 برسائلهم في درجة الماجستير من جامعات سعودية هي:
1- جامعة الملك سعود
2- جامعة أم القرى
3- جامعة الملك خالد
4- جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
وبين أن الفائزين سيتسلمون جوائزهم المالية وشهادات التفوق من وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، وقال: إن جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لطلاب الدراسات العليا دعم وتشجيع لطلاب الدراسات العليا، وتحفيز لهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، علاوة على تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية، وإثراء الدراسات التاريخية والحضارية عنها بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 ذو القعدة إعلان الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.