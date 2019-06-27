4 ذو القعدة إعلان الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية

تنظم جامعة الملك سعود ممثلة في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، يوم الأحد 4 ذو القعدة، حفلاً رسميًا للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، في دورتها الثانية، وذلك في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.

ورفع المشرف على المركز، الدكتور عبد الله السبيعي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اهتمامه بالعلم والمعرفة وبالمركز ودراسات التاريخ في المملكة، متمنيًا التوفيق للفائزين بالجائزة، وأوضح أن الجائزة توزعت على 8 فائزين، 3 برسائلهم في درجة الدكتورة، و5 برسائلهم في درجة الماجستير من جامعات سعودية هي:

1- جامعة الملك سعود

2- جامعة أم القرى

Advertisements

3- جامعة الملك خالد

4- جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

وبين أن الفائزين سيتسلمون جوائزهم المالية وشهادات التفوق من وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، وقال: إن جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لطلاب الدراسات العليا دعم وتشجيع لطلاب الدراسات العليا، وتحفيز لهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، علاوة على تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية، وإثراء الدراسات التاريخية والحضارية عنها بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية.