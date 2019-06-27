

الباحة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

تفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي أمس, إدارة الدفاع المدني بمحافظة العقيق، مطلعاً على الاستعدادات والبرامج المعدة في مجال الحماية المدنية, وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها على إدارات الدفاع المدني في محافظات المنطقة.

ووجه العميد البسامي المختصين بتسهيل وتذليل المعوقات أمام أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها والاستفادة مما وُفر من مواقع وتجهيزات, مقدماً شكره وتقديره لمدير وضباط وأفراد إدارة الدفاع المدني بمحافظة العقيق والمراكز التابعة لها, على ما شاهده من إنجاز واستعداد وما لمسه من حرص في مختلف المواقع.

// انتهى //

16:53ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العميد البسامي يتفقد إدارة الدفاع المدني بمحافظة العقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.