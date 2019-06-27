السعودية اليوم / نائب وزير الشؤون الإسلامية يستقبل المفتي العام لبلغاريا



الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد في مكتبه بالوزارة اليوم, سماحة المفتي العام لجمهورية بلغاريا الشيخ مصطفى حجي، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

وفي بداية الاستقبال نقل معالي نائب الوزير الدكتور يوسف بن سعيد لمفتي بلغاريا والوفد المرافق له تحيات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مرحباً بهم في بلدهم الثاني المملكة التي ترحب بجميع المسلمين من كل بلدان العالم.

وقال: "إن من فضل الله -عز وجل- على المملكة العربية

وأوضح معاليه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تعمل في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتتشرف بذلك، كما تمد يد الخير والعطاء للمسلمين بالعالم.

من جانبه، عبّر المفتي العام لبلغاريا عن شكره لمعالي نائب الوزير على حسن الاستقبال وما جاء في كلمة معاليه، وصادق مشاعره فيما يتعلق بأمر الدعوة وشؤونها، متطرقاً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي المشترك، وسبل دعمها من المملكة العربية السعودية .

ونوه مفتي بلغاريا بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين، والعناية بالمشاريع التي جعلت من الحج رحلة ميسرة يؤدي الحجاج فيها مناسكهم بكل يسر وسهولة، منوهاً ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة التي تنفذه الوزارة كل عام ويستهدف الشخصيات الإسلامية والمؤثرين والذي يؤكد ريادة السعودية للعمل الإسلامي وسعيها الدؤوب لجمع الصف وتوحيد الكلمة.

حضر الاستقبال فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، ومن الجانب البلغاري نائب المفتي الشيخ بر علي مأون، ورئيس مجلس الشورى الإسلامية وداد أحمد، كما تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

// انتهى //

16:07ت م

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الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد في مكتبه بالوزارة اليوم, سماحة المفتي العام لجمهورية بلغاريا الشيخ مصطفى حجي، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.وفي بداية الاستقبال نقل معالي نائب الوزير الدكتور يوسف بن سعيد لمفتي بلغاريا والوفد المرافق له تحيات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مرحباً بهم في بلدهم الثاني المملكة التي ترحب بجميع المسلمين من كل بلدان العالم.وقال: "إن من فضل الله -عز وجل- على المملكة العربية السعودية سعيها الدائم لصالح المسلمين وأن تكون العلاقات بينها وبين إخوانها المسلمين ومع الدول الغير مسلمة على أكمل حال بعيداً عن الغلو والتطرف والإرهاب، مؤكداً أن وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير آل الشيخ تعمل على تحقيق رؤى وتطلعات قيادة المملكة في نشر الوسطية والاعتدال.وأوضح معاليه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تعمل في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتتشرف بذلك، كما تمد يد الخير والعطاء للمسلمين بالعالم.من جانبه، عبّر المفتي العام لبلغاريا عن شكره لمعالي نائب الوزير على حسن الاستقبال وما جاء في كلمة معاليه، وصادق مشاعره فيما يتعلق بأمر الدعوة وشؤونها، متطرقاً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي المشترك، وسبل دعمها من المملكة العربية السعودية .ونوه مفتي بلغاريا بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين، والعناية بالمشاريع التي جعلت من الحج رحلة ميسرة يؤدي الحجاج فيها مناسكهم بكل يسر وسهولة، منوهاً ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة التي تنفذه الوزارة كل عام ويستهدف الشخصيات الإسلامية والمؤثرين والذي يؤكد ريادة السعودية للعمل الإسلامي وسعيها الدؤوب لجمع الصف وتوحيد الكلمة.حضر الاستقبال فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، ومن الجانب البلغاري نائب المفتي الشيخ بر علي مأون، ورئيس مجلس الشورى الإسلامية وداد أحمد، كما تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.// انتهى //16:07ت م0186

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