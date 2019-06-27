السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يستقبل مدير السعودية اليوم تلفزيون المنطقة



سكاكا 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام تلفزيون منطقة الجوف حمد بن حمود العريض.

واستمع سموه خلال الاستقبال عن سير العمل في تلفزيون المنطقة، كما اطلع سموه على خطة العمل لتغطية وصول ضيوف المملكة من حجاج بيت الله الحرام عبر منفذ الحديثة والخدمات المقدمة لهم حتى وصولهم إلى مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم.

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16:01ت م

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