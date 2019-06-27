السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تغلق مستودعاً لمستحضرات التجميل في جدة وتضبط 54 ألف عبوة مخالفة



الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً في محافظة جدة يخزّن مستحضرات تجميل دون الحصول على ترخيص، وضبطت 54196 عبوة مخالفة داخل المستودع.

وشملت مخالفات المستودع التي رصدها مفتشو الهيئة خلال جولاتهم على المنشآت الخاضعة لرقابتها، ممارسة نشاط تخزين مستحضرات تجميل دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى تداول مستحضرات صحية داخل منشأة غير صحية.

ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.

// انتهى //

16:00ت م

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