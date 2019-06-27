السعودية اليوم / تفجيران انتحاريان في العاصمة تونس



تونس 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

شهدت العاصمة التونسية اليوم تفجيرين انتحاريين خلفًا مصابين معظهم من رجال الأمن.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن التفجير الانتحاري الأول استهدف دورية أمنية في شارع الحبيب بورقيبة قلب العاصمة تونس، في حين استهدف التفجير الثاني مركزا للأمن ولم يتم بعد الإعلان عن العدد النهائي لضحايا التفجيرين.

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14:21ت م

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