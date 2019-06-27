شكرا لقرائتكم وزير الثقافة: زيارة الأمير محمد بن سلمان دشنت فصلاً جديداً من العلاقات مع كوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-27 وزير الثقافة: زيارة الأمير محمد بن سلمان دشنت فصلاً جديداً من العلاقات مع كوريا الجنوبية متابعات الخليج 365 - واس زار صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم، المتحف الوطني الكوري, ناقش خلالها سبل التعاون المشترك بين المتحف الكوري ووزارة الثقافة التي تولي اهتماماً كبيراً بالمتاحف، أحد قطاعاتها الـ 16.

وأكد سموه تشارك المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية قيم تعزيز الاعتدال والتعايش ونشر الحوار في العالم، ما فتح آفاقاً شاسعة للشراكات الثقافية بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، دشنت فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين العضوين في مجموعة الـ 20.

وكان سمو وزير الثقافة قد وقع مع نظيره الكوري الجنوبي مذكرة تفاهم تعزز تبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي بين البلدين، على هامش زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا الجنوبية.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة: زيارة الأمير محمد بن سلمان دشنت فصلاً جديداً من العلاقات مع كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.