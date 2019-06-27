نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لـ القوات الخاصة والحماية

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة للأمن والحماية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ.

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة أبشر ـ التوظيف على الرابط التالي (هنا) .

وطلبت الإدارة العامة للقبول المركزي المقبولين مبدئيا بالحضور بالزي الرياضي بكلية الملك فهد الأمنية البوابة الشرقية رقم (5) في الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح في نموذج القبول مع إحضار المستندات التالية :