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2019-06-27 شاهد الفيديو.. استقبال الأمير محمد بن سلمان في اليابان تحت زخات المطر متابعات الخليج 365 - الرياض وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة أوساكا اليابانية لرئاسة وفد المملكة في قمة العشرين . Advertisements وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار كانساي الدولي، معالي وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي.

وهطلت الأمطار بالتزامن مع وصول ولي العهد إلى اليابان حيث كانت الأجواء رائعة مثالية.









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