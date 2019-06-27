شكرا لقرائتكم جامعة الملك فيصل تفتح باب القبول لنظامي البكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

فتحت جامعة الملك فيصل اليوم، باب القبول الإلكتروني للمتقدمين والمتقدمات الراغبين في الالتحاق بالجامعة في نظامي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام فقط).

وقالت جامعة الملك فيصل إن التسجيل مستمر حتى يوم الاثنين 28-10-1440هــ الموافق 1-7-2019م، فيما ستغلق البوابة الساعة الثانية ظهرا من يوم الاثنين الموافق 28-10-1440هـ.

وشدد الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك فيصل على أهمية الحرص على تعبئة جميع حقول البيانات عند التقدم على بوابة القبول الإلكتروني، والحرص على اختيار الرغبات بكل دقة وعناية حسب رغبة المتقدم؛ لأنه لن يكون هناك أي تعديل للرغبات بعد إغلاق بوابة التقديم.

وأفاد أن جامعة الملك فيصل ستقوم بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيا على حسب الأعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية من كليات الجامعة، وكذلك حسب النسبة الموزونة للمتقدمين، وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها من قبل المتقدم تسلسليا، حيث سيقوم النظام بإعطائه الأفضل من الأعلى (وهي الرغبة الأولى) وحتى الأدنى (وهي الرغبة الأخيرة)، داعيا جميع المتقدمين اختيار جميع الرغبات المتاحة له حسب انطباق شروط القبول عليه.

كيف يتم اختيار الرغبات في جامعة الملك فيصل؟

يجب على المتقدمين اختيار جميع الرغبات إجباريا سواء لخريجي الثانوية القسم العلمي أو خريجي الثانوية القسم الأدبي –تحفيظ القرآن الكريم – المعهد العلمي، ويجب عليه اختيار الرغبات شخصيا دون السماح لأي أحد بالاختيار عنه سواء كان قريبًا أو صديقًا أو غيرهم وذلك كي يختار الكلية التي تتناسب مع ميوله وقدراته الشخصية، فلا يضيع على نفسه فرصة المنافسة في الكلية التي يرغبها؛ ولكي لا تفوت الفرصة على المتقدم باختيار الرغبات شخصيا، علمًا بأن نظام القبول سيغلق في يوم الاثنين في تاريخ 28/10/1440هـ الموافق 1/7/2019م في (تمام الساعة الثانية ظهراً) وبعد هذا الوقت لن يتمكن من تعديل رغباته.

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يجب على الطالب/الطالبة للقسم العلمي الأدبي أو تحفيظ القرآن الكريم أو المعهد العلمي التأكد من اختيار جميع الرغبات حسب انطباق شروط القبول عليه. وتعد الرغبة الأفضل هي التي تبدأ من الأعلى لتمثل (الرغبة الأولى)، وحتى الأدنى، وتمثل (الرغبة الأخيرة).

يجب أن يعرف الطالب/الطالبة أنه لن يكون هناك إمكانية تعديل للرغبات بعد إغلاق باب تقديم طلبات القبول الإلكتروني خلال الفترة المحددة في جدول القبول الزمني والمعلن عنه بموقع بوابة القبول الإلكتروني.

ما هي آلية التقديم في جامعة الملك فيصل؟

إذا رغبت في التقديم للقبول بالجامعة عليك الدخول على موقع الجامعة واختيار بوابة القبول الإلكتروني، وقراءة التعليمات بعناية ومن ثم الضغط على زر (إقرار التعهد بأنك قرأت جميع التعليمات)، ثم الدخول على أيقونة القبول، ومن ثم إدخال رقم السجل المدني كاسم المستخدم ورقم الجوال وكلمة المرور، وفي حال فقدان أو نسيان كلمة السر يمكنك الدخول على استرجاع كلمة السر واتباع التعليمات أو التواصل مع الدعم الفني لمساعدتك [email protected]

سيظهر للمتقدم بياناته كما هو موجود في بيانات يسِر أو مركز القياس والتقويم أو نظام نور التابع لوزارة التعليم ويجب على المتقدم تعبئة بقية البيانـات الشخصية واختيار الرغبات كاملة.

في حالة وجود خطأ في الإدخال على طلب التقديم أو خطأ في اختيار الرغبات يتم اختيار إلغاء طلب التقديم وتعبئة الطلب من جديد واختيار كلمة سر جديدة وهذا الإلغاء يكون فقط خلال فترة تقديم الطلب لبوابة القبول (راجع التقويم الزمني للقبول في الجامعة).