حالته حرجة جداً.. نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت مصادر إعلامية تونسية بنقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى بعد وعكة صحية طارئة.

ونقلت سكاي نيوز العربية عن مستشار الرئيس التونسي قوله إن حالة الباجي قايد السبسي حرجة جداً.

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وبحسب صحيفة الصباح التونسية أفادت رئاسة الجمهورية أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تعرّض صباح يوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة .

كما أفادت الرئاسة أنّ ذلك استوجب نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

يذكر أن الباجي قايد السبسي من مواليد 29 نوفمبر 1926، وهو رئيس حزب نداء تونس. تقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة التونسية. وترشح لانتخابات الرئاسية في 2014 أمام الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي وانتخب بنسبة 55.68% رئيساً سادساً للبلاد متفوقاً على المرزوقي الذي حصل على نسبة 44.32% . وتسلم مهام منصبة رسمياً في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2014 .

تلقى الباجي قايد السبسي دراسته بمعهد الصادقية بتونس العاصمة ثم أكمل الجزء الثاني من الباكالوريا بديجون سنة 1948 وفي 1949 تحول إلى باريس ليواصل الدراسات العليا في الحقوق أين التقى بالحبيب بورقيبة الابن وتوطدت بينهما علاقة سمحت له بالالتقاء بالحبيب بورقيبة الأب سنة 1950. ثم عاد إلى تونس عام 1952 بعد إنهاء دراسته الجامعية.