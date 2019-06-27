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2019-06-27 الفيصل يناقش تعزيز العمل المشترك مع القنصل الأردني متابعات الخليج 365 - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية جعفر محمد عبدالرحيم.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.









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