شكرا لقرائتكم مذكرة تفاهم لدعم مشاريع الأيتام بين الإعلام المرئي والمسموع وإخاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-27 مذكرة تفاهم لدعم مشاريع الأيتام بين الإعلام المرئي والمسموع وإخاء متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements وقعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مذكرة تفاهم مع جمعية إخاء لتعزيز المساهمات الاجتماعية والخيرية الداعمة لمشاريع الأيتام.









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