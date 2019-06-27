2019-06-27

ما هو أول شيء تسويه إذا نزل الراتب؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

بالتزامن مع إيداع الرواتب اليوم الخميس، تصدر وسم “أول شي تسويه إذا نزل الراتب” الترند السعودي، حيث احتشد المغردون للتعبير عن سعادتهم بهذا الغائب الذي لا يُخلف موعده.

والمعروف أن إيداع الراتب يتم في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي ويتم تقديم الموعد يوم واحد إذا تصادف يوم الإيداع في يوم الجمعة كما يتم تأخيره يوم واحد إذا تصادف موعد الإيداع في يوم السبت.

وبالرغم من خلو الوسم من التغريدات المكتوبة بشكل ملحوظ، إلا أنه تضمن العديد من الصور ومقاطع الفيديو والأنيمي التي تصف شعور أصحابها عند نزول الراتب كل شهر.

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كما احتشد الوسم بالصور والإعلانات التي تروج للسياحة في الخارج خاصة دول آسيا وكان من الأمور اللافتة للنظر غياب الإعلانات التي تروج للسياحة في تركيا؛ ما يؤكد نجاح الحملة الشعبية في مقاطعة السياحة التركية.

ومع بداية كل شهر تزداد وتيرة النصائح حول أهمية الادخار لكن قليل هم من يمكنه الادخار من راتبه خاصة في موسم الصيف حيث تستعد معظم الأسر إلى السفر للخارج لقضاء موسم الإجازة.

وينصح الخبراء بأن يتم تقسيم الراتب على الاحتياجات بحيث يتم تخصيص مبلغ لكل بند من البنود الأساسية (المأكل – المشرب – السكن) مع عدم إغفال البنود الأخرى الترفيهية والعلاجية وغيرها.

ومن بين الأمور التي تجعل الشخص يسرف في الشراء هو الذهاب إلى المراكز التجارية دون وجود قائمة مشتريات أو تحديد واضح للاحتياجات والسلع المطلوب شراؤها حيث تلعب طريقة عرض السلع دوراً في إغراء الأفراد بشراء سلع ليسوا في حاجة ماسة إليها أو شراء كميات أكبر من احتياجاتهم الفعلية.