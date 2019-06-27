الان تتابع جامعة الأميرة نورة: إعلان المرشحات للكليات الصحية و”التصاميم والفنون” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، أسماء المرشحات للكليات الصحية و كلية التصاميم والفنون، عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات. وأوضحت الجامعة أنه لمعرفة مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحات للكليات الصحية و اختبار كلية التصاميم والفنون الدخول من خيار تقديم سابق https://rgu-admit.edu.sa

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