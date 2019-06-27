محمد بن مسعود - الدمام - الإدارة العامة: معرفة النتائج والوثائق والمستندات المطلوبة عبر"أبشر- التوظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة للأمن والحماية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ. ولمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة (أبشر- التوظيف) https://jobs.moi.gov.sa. إعلان القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالقوات الخاصة والحماية برتبة "جندي" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-27 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة للأمن والحماية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ. ولمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة (أبشر- التوظيف) https://jobs.moi.gov.sa. Advertisements 27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440 03:25 PM الإدارة العامة: معرفة النتائج والوثائق والمستندات المطلوبة عبر"أبشر- التوظيف" الإدارة العامة: معرفة النتائج والوثائق والمستندات المطلوبة عبر"أبشر- التوظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للقوات الخاصة للأمن والحماية لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ. ولمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة (أبشر- التوظيف) https://jobs.moi.gov.sa. ، إعلان القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالقوات الخاصة والحماية برتبة "جندي" ،

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