، فيديو اللحظات المرعبة والإنقاذ.. جزائري يمسك برضيعة سقطت من الطابق الثاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقطها في حركة دقيقة استغرقت لثوانٍ ولم تصب بأي أذى.. عمره 17 عاماً

رصدت كاميرات المراقبة لحظات درامية أنقذ فيها شاب جزائري رضيعة سورية سقطت من شقة منزلها في مدينة إسطنبول التركية.

وذكرت وكالة "رويترز"، الخميس، أن الفتى الجزائري فوزي زابعت (17 عاماً) المهاجر إلى تركيا، أنقذ الرضيعة ضحى محمد التي تبلغ عامين فقط، في منطقة الفاتح بإسطنبول.

وأشارت إلى أن "زابعت" لاحظ وجود رضيعة على وشك السقوط من نافذة منزل أسرتها في الطابق الثاني من أحد المباني.

وإزاء الأمر، تحرك الفتى الجزائري الذي يعمل في ورشة للنجارة في الشارع، وتمركز تحت نافذة الشقة، قبل أن يتمكن في لقطة تحبس الأنفاس من التقاط الرضيعة في حركة دقيقة استغرقت ثواني، فيما لم تصب الفتاة بأي أذى.

وفي وقت لاحق، قال الفتى الجزائري إنه شعر أن الطفلة ستسقط، وفعل ما ينبغي القيام به من أجل إنقاذها.

وطبقاً لتقارير إعلامية محلية، فقد وصلت الرضيعة "ضحى" إلى نافذة الشقة، بينما كانت والدتها منهمكة في إعداد الطعام في المطبخ.