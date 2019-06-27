السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يلتقي وكيل وزارة الطاقة المكلف للثروة المعدنية



سكاكا 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم سعادة وكيل وزارة الطاقة للثروة المعدنية المكلف المهندس أحمد بن محمد فقيه.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير عبدالعزيز بن فهد بالمهندس احمد بن فقيه بزيارته لمنطقة الجوف والتي تمتلك الكثير من المقومات الإقتصادية والزراعية والتاريخية ، مستمعا سموه إلى فرص الوزارة بالمنطقة وما يمكن تقديمه للمستثمرين من خدمات وتسهيلات تصب في مصلحة المنطقة وأبنائها.

من جانبه نقل المهندس فقيه تحيات وزير الطاقة والثروة المعدنية ونائبه لشؤون التعدين ، مبينا أن هذه الزيارة تأتي إنفاذ للأوامر السامية والتي تنص على زيارة المسؤولين لإمارات المناطق وتقديم الفرص والدعم للمشاريع التنموية فيها .

وأكد أن الوزارة تعمل على تقديم كافة التسهيلات والدعم لتنمية ودفع عجلة الإستثمارات التعدينية والتي تعود نتائجها بشكل إيجابي وتنموي على المنطقة وأبنائها لما تملكه المنطقة من موارد وخامات معدنية .

// انتهى //

15:25ت م

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