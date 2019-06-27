السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطلع على تقرير الدفاع المدني والحالة المطرية



نجران 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

شدّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على إنزال أقصى العقوبات بحق المتهاونين والمقصرين في تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، بوصفها مشاريع تمس أرواح الناس وسلامتهم.

وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز لدى اطلاعه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على تقرير الحالة المطرية بالمنطقة، والذي قدّمه مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي، أن بعض التراخي في تنفيذ بعض مشاريع درء أخطار السيول يتطلب محاكمة المتسببين، لأن أرواح البشر ليست محل تهاون من قبل مسؤول لا يتابع أو مقاول لا يلتزم.

واستعرض سموه خلال اللقاء التقرير الإحصائي السنوي لأعمال المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، وعن الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي تنفذها المديرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

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15:16ت م

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