

صامطة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لبلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة اجتماعاً اليوم, برئاسة رئيس المجلس حسين بن يحيى محنشي, وذلك بمقر المجلس ببلدية القفل.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض خطة الأعمال الخاصة بعمل المجلس, ومناقشة سير العمل بالمشروعات الخدمية والبلدية بالمركز والقرى والهجر التابعة له, والخطابات الواردة والصادرة من وإلى المجلس, واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما جرى بحثه من موضوعات.

// انتهى //

15:11ت م

0164





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدي القفل يبحث احتياجات المركز من الخدمات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.