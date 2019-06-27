السعودية اليوم / فرع الكلية التقنية بدومة الجندل يعلن فتح التسجيل والقبول للفصل التدريبي الأول 1440 / 1441



دومة الجندل 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

أعلن فرع الكلية التقنية بدومة الجندل فتح باب التسجيل والقبول للفصل التدريبي الأول من العام 1440 - 1441هـ، في برنامج الدبلوم الصباحي لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الثانوية الصناعية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 شوال حتى 12 من شهر ذي القعدة، وذلك عبر بوابة القبول الموحد في عدد من التخصصات " قسم تقنية الكهرباء تخصص آلات ومعدات كهربائية، قسم تقنية الإلكترونيات صناعية وتحكم ".

وأوضح عميد الفرع عبد العزيز العرجان أن طلبات التقديم تتم فقط عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعلى المتقدم مراعاة الدقة في تعبئة البيانات والاطلاع على شروط القبول والتسجيل والمزايا التي يحصل عليها المتدرب بعد القبول من خلال الرابط التالي : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

// انتهى //

14:11ت م

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