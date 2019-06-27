السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الـ 13 للجنة أجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون



الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس, الاجتماع الثالث عشر للجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع دراسة ورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، وتحديث آليات تنفيذ المبادئ الإسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، بالإضافة الى استكمال دراسة جائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.

// انتهى //

14:11ت م

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