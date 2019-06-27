السعودية اليوم / 2672 مستفيدًا ومستفيدة و 96 مركزًا لبرامج الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بوزارة التعليم



الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

أطلقت وزارة التعليم الإحصائيات العامة عن الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية للعام 1440، التي انطلقت يوم 4 شوال وتستمر حتى 4 من شهر ذي الحجة المقبل، وبلغ عدد المستفيدين فيها 2672 مستفيدًا ومستفيدة من جميع المناطق والمحافظات المستهدفة ببرامج الحملة لهذا العام، بينما بلغت عدد المراكز 96 مركزًا.

وشملت الإحصائيات في مدينة مكة 530 دارسة في 13 مركزا و 200 دارسٍ في 13 مركزا أما في مدينة تبوك بلغ عدد الدارسات 366 في 10 مراكز و 233 دارسا في 10 مراكز وفي بيشة 371 دارسة في 9 مراكز و 196 دارسا في 13 مركزا و صبيا 491 دارسة في 14 مركزا و 465 دارسا في 14 مركزا.

وتعد الحملة أحد البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين في أماكنهم في المناطق والمحافظات لمحو أميتهم بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع تحت إشراف وزارة التعليم وذلك بهدف محو الأمية وتعليم المستهدفين المهارات الأساسية ونشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والصحي لدى المستهدفين وتعزيز الحس والانتماء الوطني ويقوم على تعليمهم نخبة من المعلمين والمعلمات من عدد من مناطق المملكة وتشمل عددا من المواد الدراسية منها اللغة العربية ومواد الدين والرياضيات.

كما تقدم الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية برامج وأنشطة إثرائية؛ أسرية واجتماعية وثقافية تخدم الدارسين والدارسات في حياتهم بالإضافة لمساندة مهاراتهم القرائية والكتابية.

يذكر أن هناك جهاتٍ تدعم الحملاتِ الصيفيةَ للتوعية لمحو الأمية إلى جانب وزارة التعليم، حيث تُشارك وزارة الصحة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الإعلام والمؤسسة العامة للتدريب المهني.

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14:10ت م

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