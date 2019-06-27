السعودية اليوم / نائب وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عدداً من الجوامع بمدينة عرعر



الرياض 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

قام معالي نائب وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد, بجولة تفقدية على مساجد مدينة عرعر، في إطار جولته الحالية لمنطقة الحدود الشمالية للوقوف على مرافق وقطاعات الوزارة المختلفة.

واستهل معاليه الجولة بالوقوف على جامع الملحم في ضاحية الملك فهد، الذي بني بتكلفة إجمالية تجاوزت 7 ملايين ريال، ويشمل الجامع مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، وفلتين سكنيتين لكل من الإمام والمؤذن، ويتسع الجامع لقرابة 2500 مصلِ، كما شملت الجولة جامع الشيخ محمد ياسين الخياط، الذي يتسع لأكثر من 3000 مصلِ، بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين ريال.

ووجه معالي النائب فرع الوزارة بعرعر بالمتابعة والإشراف على الأعمال النهائية وتهيئة الجوامع، وسرعة إنجاز المشروعين لتمكين المصلين من أداء الصلاة فيهما، إلى جانب ترميم عدد من الجوامع.

رافق معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية خلال الزيارة التفقدية وكيل الوزارة لشؤون الدعوة الدكتور محمد العقيل، ومدير فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزي، ومدير المشروعات في الفرع المهندس عليان العنزي، وعدد من مسؤولي الفرع.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها معاليه على عدد من الفروع للوقوف على سير العمل، والعناية ببيوت الله، وتفقد أعمال ومشاريع الوزارة بالمناطق، تحقيقاً لما تصبوا إليه القيادة الرشيدة، وبمتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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14:10ت م

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