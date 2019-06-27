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مطار الملك خالد يوعي بـ أضرار المخدرات من خلال فيلم عبرتي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أقامت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق ٢٦ يونيو من كل عام ، في مطار الملك خالد الدولي بحضور مدير مديرية مكافحة المخدرات اللواء منصور بن عبدالله السبيعي و مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د.يوسف بن مسفر السيالي ضمن الشراكة المجتمعية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتضمن الاحتفال عرض فيلم توعوي بعنوان (عبرتي) الذي يهدف إلى نشر الوعي بأضرار المخدرات وخطرها الجسيم صحياً واجتماعياً واقتصادياً على الفرد والمجتمع .
كما احتوى الحفل على العبارات التوعوية والمنشورات بالإضافة إلى عرض حي لأهم أنواع المخدرات المنتشرة بين الشباب كالكبتاجون والهيروين والزاناكس وغيرها والأدوات المستعملة لها .
واختتم الحفل بتقديم درع تذكاري لمدير مديرية مكافحة المخدرات من قبل د. السيالي وتكريم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث من قبل مديرية مكافحة المخدرات .
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