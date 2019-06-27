الموعد والضيوف والمشاركون.. كل ما تريد معرفته عن قمة العشرين 2019

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - محمود نبيل

تنطلق قمة مجموعة العشرين غدًا الجمعة في مدينة أوساكا اليابانية، وسط اهتمام عالمي كبير بما ستخرج به من نتائج، قد تُسهم في إزالة التوترات الموجودة فعليًا على مستوى العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.

وتستعرض قمة العشرين في 2019، العديد من الموضوعات والملفات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وهو ما يمنحها أهمية استثنائية خلال الوقت الحالي.

المحور الأول: الاقتصاد العالمي

على الرغم من أن مجموعة العشرين قد أنشئت أصلاً استجابة للأزمة المالية العالمية في 2008، فإن مهمتها الأساسية اليوم هي إرساء أسس اقتصادية لتحقيق نمو مستدام وشامل للاقتصاد العالمي.

وتناقش القمة بنسختها للعام الجاري، إجراءات ملموسة لتعزيز إمكانات النمو، حيث سيتم مناقشة مجالات الضرائب الدولية والتمويل، كما تتناول القمة قضايا كيفية التفاعل للتغيرات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية التي اشترتها العولمة والرقمنة.

المحور الثاني: التجارة والاستثمار

الموضوع الثاني للقمة هو التجارة والاستثمار، حيث تناقش المجموعة أهمية النمو والإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية، حيث ركز الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بشأن التجارة والاقتصاد الرقمي، والذي عُقد في مدينة تسوكوبا يومي 8 و 9 يونيو على خلق حوار حول تطورات التجارة الدولية الحالية، وإنشاء بيئة أعمال سليمة تعزز قرارات الاستثمار المدفوعة بالسوق، وتشجيع التجارة والاستثمار التي تسهم في النمو المستدام والشامل.

المحور الثالث: الابتكار

وفي إطار الموضوع الثالث، وهو الابتكار، ستتناول القمة، التدفق الحر للبيانات بأعلى مستويات الثقة والأمان، الأمن الرقمي، دور الإنسان والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

المحور الرابع: البيئة والطاقة

المحور الرابع للقمة هو البيئة والطاقة، والذي سيتضمن ملف تغير المناخ، وتوفير الطاقة، وكيفية التعامل متطلباتها البيئية.

المحور الخامس: التوظيف

يدور الموضوع الخامس حول “التوظيف” وسيشمل التكيف مع التغيير الديموغرافي، وتعزيز المساواة بين الجنسين في أسواق العمل، تبادل السياسات الوطنية، إضافة إلى التفاعل مع أشكال العمل الجديدة.

المحور السادس: تمكين المرأة

كان تمكين المرأة موضوعًا ساخنًا ليس فقط في قمة مجموعة العشرين، بل في كل اجتماع آخر يحدث في جميع أنحاء العالم، وستسلط قمة مجموعة العشرين هذا العام الضوء على تنفيذ التزامات المجموعة بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بمشاركة المرأة في العمل، وتعزيز الدعم لتعليم الفتيات والنساء بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمشاركة مع قيادات الأعمال.

المحور السابع: التنمية

الموضوع السابع لقمة هذا العام هو “التنمية” التي سوف تشمل بعض النقاط الرئيسية، على غرار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكيفية إيجاد البنية التحتية عالية الجودة لتحسين الاتصال نحو التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استثمار رأس المال البشري

المحور الثامن: الصحة

​​الموضوع الثامن والأخير هو الصحة، حيث سيتم مناقشة كيفية تحقيق تنمية مستدامة لهذا المجال في الاقتصاد العالمي، كما أن هذا العام سيتم دعوة منظمة الصحة العالمية إلى قمة أوساكا.

ضيوف قمة العشرين

على مستوى البلدان، تحضر هولندا، إسبانيا، تايلاند، تشيلي، سنغافورة، فيتنام، مصر، والسنغال.

وعلى مستوى المنظمات والهيئات الدولية، تحضر الأمم المتحدة، بنك عالمي، المنظمة الدولية للعمالة، منظمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، مجلس الاستقرار المالي، وبنك التنمية الآسيوي.