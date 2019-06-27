جدة تحتفظ بأعلى درجة حرارة منذ 10 سنوات بـ52 مئوية

2019-06-27

متابعات الخليج 365 - جدة

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن خلال الـ 10 سنوات الماضية سجلت محافظة جدة أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 52 درجة مئوية عند الساعة الواحدة ظهرًا.

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وأوضح أن ذلك كان بناء على درجة حرارة الهواء في الظل وكانت في صيف 2010، حيث تعد أعلى درجة حرارة سجلت على مستوى المملكة حتى اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.