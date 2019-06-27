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2019-06-27 القبض على متورط في إزهاق روح مفقود الحوية خنقًا متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن بعد توفر أدلة تشير لعلاقته بقتل “مفقود الحوية” خنقًا على خلفية خلافات بينهما. وأوضحت شرطة مكة أن الفاعل ألقى جثة توفيق العتيبي المعروف إعلاميًا بـ”مفقود الحوية” في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة مهد الذهب، حيث تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.









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