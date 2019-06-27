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2019-06-27 لقطات لمغادرة الأمير محمد بن سلمان كوريا الجنوبية متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) لقطات لمغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجمهورية كوريا الجنوبية بعد زيارة شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين. Advertisements وغادر الأمير محمد بن سلمان كوريا عقب زيارة لها استجابة للدعوة المقدمة له من الرئيس مون جاي إن رئيس الجمهورية، حيث كان في وداعه بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيول، وزير الدفاع بكوريا جونغ كيونغ دو، كما كان في وداعه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.









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