محمد بن مسعود - الدمام - تقديرًا لتميّزهم في مجال عملهم كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن.

وقام بالتكريم، نيابة عن "الحربي"، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك تقديرًا لتميّز المكرّمين في مجال عملهم. مدير الأمن العام يكرم عددًا من منسوبي الدوريات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-27 كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن.

وقام بالتكريم، نيابة عن "الحربي"، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك تقديرًا لتميّز المكرّمين في مجال عملهم. 27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440 Advertisements 02:29 PM تقديرًا لتميّزهم في مجال عملهم تقديرًا لتميّزهم في مجال عملهم كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عدداً من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن.

وقام بالتكريم، نيابة عن "الحربي"، اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد، وذلك تقديرًا لتميّز المكرّمين في مجال عملهم. ، مدير الأمن العام يكرم عددًا من منسوبي الدوريات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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