، "بلومبيرغ": تحرير سقف تملك المستثمرين بالسوق السعودي خطوة جوهرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - سلطت الضوء على تأثيرات هذا القرار في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية

اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية أن قرار هيئة السوق المالية السعودية، أمس الأربعاء، بتحرير سقف التملك للمستثمرين الاستراتيجيين في الشركات المدرجة، يمثل نقلة جوهرية في تنفيذ رؤية 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز في حديث هاتفي مع "بلومبيرغ": السعودية تفتح أسواقها للعالم في الوقت الذي يبدو فيه العالم وكأنه يمارس الانغلاق.

ونقلت الوكالة عن نارديش بيلانداني، المحلل في جي بي مورغان، قوله: قرار السوق المالي السعودي بتحرير سقف التملك للمستثمرين الاستراتيجيين، خطوة للأمام في برنامج استدامة جاذبية المملكة للاستثمار، وهو ما عملت عليه القيادة طوال الفترة الماضية.