، سفير اليابان لدى المملكة: رؤية 2030 تعزز ظهور السعودية بوجه مشرق للعالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: زيارة ولي العهد مشجّعة لزخم العلاقات الثنائية بين البلدين.. العلاقات تطورت

أكد سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية تسوكاسا إيمورا، تصميم بلاده على بناء علاقات أكثر مع المملكة؛ واصفًا في نفس الوقت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لليابان بأنها مشجعة لزخم العلاقات الثنائية بين البلدين؛ مشيرًا إلى أن رؤية 2030 تعزز ظهور المملكة بوجه مشرق للعالم.

و"أن العلاقات الثنائية بين البلدين تَطَوّرت في القرن الماضي بشكل أساسي في جانب تجارة النفط والمعاملات التجارية"؛ مبينًا أن بلاده تستورد أكثر من مليون برميل من النفط من المملكة، لتكون هي أكبر مورّد للنفط لليابان، إلى جانب عدد كبير من المشروعات المشتركة والمشروعات الاستثمارية الجارية".

وأكد سعي اليابان إلى تنويع علاقات الشراكة الاستراتيجية مع المملكة؛ مستشهدًا بذلك على الحوارات السياسية الدورية، والتعاون لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال عل ىسبيل المثال، وقال: "نحن مصممون على بناء علاقات أكثر مع المملكة العربية السعودية كشركاء لا يستغني أحدهما عن الآخر".

وأضاف: "في عام 2017، عقد رئيس الوزراء آبي، اجتماع قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حيث قرر الجانبان في الاجتماع "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، وهي عبارة عن تجميع للاتجاهات الرئيسية للتعاون الثنائي والمشاريع المحددة فيه.. لقد كانت نتيجة النقاش في إطار الحوار الحكومي المسمى "المجموعة المشتركة لرؤية المملكة العربية السعودية- اليابان رؤية 2030"، التي أقر صياغتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء آبي في سبتمبر 2016".

وتطرّق السفير تسوكاسا إيمورا إلى الاجتماع المشترك الثالث للمجموعة حول الرؤية السعودية اليابانية 2030 (SVJ2030) الذي عُقد في طوكيو في 17 يونيو 2019؛ حيث رأس الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيغ سيكو، ونائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية كينجي يامادا؛ فيما رأس الجانب السعودي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد مزيد محمد التويجري، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وشاركت 64 وزارة ومنظمة من كلا الجانبين في اجتماع المجموعة المشتركة.

وأوضح السفير الياباني لدى المملكة أنه بناءً على النقاش الذي جرى في الاجتماع المشترك؛ فقد تمت الموافقة على آخر تحديث لمجموعة واسعة من التقدم الذي أحرزته "رؤية السعودية اليابانية 2030" من قِبَل وزراء البلدين، إضافة إلى ذلك، اعتمد الوزراء كُتَيبًا لنشر جوهر "الرؤية السعودية اليابانية 2030".

وأشار السفير تسوكاسا إيمورا إلى أنه منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لليابان في مارس 2017، وزيارة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الأخيرة في أغسطس 2016، وتوقيع البلدين "رؤية المملكة العربية السعودية اليابان 2030"؛ تم تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات، واستمر كلا القطاعين (العام والخاص) في اليابان في مواصلة التعزيز الكامل لمشاريع الرؤية في ظل شراكة استراتيجية ثابتة مع المملكة العربية السعودية.

ولفت النظر إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ستعزز العلاقات الثنائية.

وفي شأن قمة مجموعة العشرين، قال السفير الياباني: "تستضيف اليابان، التي ترأس القمة الحالية، قمة أوساكا لمجموعة العشرين يوميْ 28 و29 يونيو 2019، وستتناول قمة أوساكا لمجموعة العشرين، مع الدول المتقدمة والدول الناشئة، المخاطر المحتملة للاقتصاد العالمي، وكيفية الاستفادة من قوة الابتكارات التقنية من أجل رفاهية الإنسان، وستكون أولويات قمة مجموعة العشرين في أوساكا الحفاظ على النمو المستدام للاقتصاد العالمي، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية، والتحكم في الابتكارات التكنولوجية كموضوع رئيسي".

وحيال رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين بعد قمة أوساكا؛ أعرب سفير اليابان عن تأكيده أن المملكة ستُواصل تعزيز ما سيتم إنجازه في أوساكا، وستسهم المملكة كثيرًا في قضايا التجارة والطاقة العالمية بوصفها دولة رائدة في التجارة الحرة، ورائدة في انتقال الطاقة من الاعتماد على النفط إلى شكل جديد من مزيج الطاقة؛ بما في ذلك الطاقة المتجددة".