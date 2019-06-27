، لخص بالإنجليزية كل شيء.. "طفل سيلفى ولي العهد" يروي كواليس اللقطة واللقاء ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
عبر الطفل محمد نايف الحدراي صاحب السيلفي الشهير الذي تم تداوله على نطاق واسع في القنوات ومواقع التواصل مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في أحد المطاعم بالواجهة البحرية بجدة، عن فخره وسعادته بلقاء ولي العهد والتصوير معه، راوياً تلك اللحظات التي تملكته فيها حماسة كبيرة، مع مرور سموه بجانبه لطلب صورة السيلفي معه.
وقال للقناة السعودية الأولى: "عندما كنت في المطعم مرّ الأمير محمد بن سلمان من أمامي، وحينما شاهدته دفعتني الحماسة لطلب التصوير معه، وانتظرت ذلك إلى أن أنهى الغداء، وحينها أبديت رغبتي له بالتصوير، وقد رحّب بالفكرة والتقط الصورة معي"، منوهاً بأن سمو ولي العهد بتواضعه وبساطته كسب احترام الشعب السعودي العظيم.
واعتبر "الحدراي" (12 عاماً) والذي أنهى دراسته في المرحلة الابتدائية، أن موسم جدة أضاف إلى عروس البحر الأحمر إبداعا وجمالاً لا يوصف ويحق للمنظمين الفخر بهذا النجاح الكبير، لافتاً إلى أن موسمها أشعره بتقارب كبير بين جدة ولندن التي قدم منها.
واعتبر أن الكثير ممن كانوا يرغبون في السفر إلى الدول الخارجية فضلوا البقاء بعد أن عاشوا موسم جدة، فيما قطع على نفسه عهداً بعدم إنشاء أي حسابات شخصية له في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يبلغ سن 15 من عمره.
وختم اللقاء بعبارات باللغة الإنجليزية التي يتقنها: "شعب عظيم مثل الشعب السعودي، وبلد عظيم مثل السعودية يحتاجون قائداً عظيماً مثل الأمير محمد بن سلمان، هذا الأمير العظيم أعطانا الأمل، أعطانا الطموح وأعطانا المستقبل".
لخص بالإنجليزية كل شيء.. "طفل سيلفى ولي العهد" يروي كواليس اللقطة واللقاءعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-06-27
عبر الطفل محمد نايف الحدراي صاحب السيلفي الشهير الذي تم تداوله على نطاق واسع في القنوات ومواقع التواصل مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في أحد المطاعم بالواجهة البحرية بجدة، عن فخره وسعادته بلقاء ولي العهد والتصوير معه، راوياً تلك اللحظات التي تملكته فيها حماسة كبيرة، مع مرور سموه بجانبه لطلب صورة السيلفي معه.
وقال للقناة السعودية الأولى: "عندما كنت في المطعم مرّ الأمير محمد بن سلمان من أمامي، وحينما شاهدته دفعتني الحماسة لطلب التصوير معه، وانتظرت ذلك إلى أن أنهى الغداء، وحينها أبديت رغبتي له بالتصوير، وقد رحّب بالفكرة والتقط الصورة معي"، منوهاً بأن سمو ولي العهد بتواضعه وبساطته كسب احترام الشعب السعودي العظيم.
واعتبر "الحدراي" (12 عاماً) والذي أنهى دراسته في المرحلة الابتدائية، أن موسم جدة أضاف إلى عروس البحر الأحمر إبداعا وجمالاً لا يوصف ويحق للمنظمين الفخر بهذا النجاح الكبير، لافتاً إلى أن موسمها أشعره بتقارب كبير بين جدة ولندن التي قدم منها.
واعتبر أن الكثير ممن كانوا يرغبون في السفر إلى الدول الخارجية فضلوا البقاء بعد أن عاشوا موسم جدة، فيما قطع على نفسه عهداً بعدم إنشاء أي حسابات شخصية له في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يبلغ سن 15 من عمره.
وختم اللقاء بعبارات باللغة الإنجليزية التي يتقنها: "شعب عظيم مثل الشعب السعودي، وبلد عظيم مثل السعودية يحتاجون قائداً عظيماً مثل الأمير محمد بن سلمان، هذا الأمير العظيم أعطانا الأمل، أعطانا الطموح وأعطانا المستقبل".
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
02:09 PM
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
02:41 PM
قطع عهداً ألا يفتح حساباً شخصياً إلا بعد بلوغه 15 عاماً وأثنى على "موسم جدة"
عبر الطفل محمد نايف الحدراي صاحب السيلفي الشهير الذي تم تداوله على نطاق واسع في القنوات ومواقع التواصل مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في أحد المطاعم بالواجهة البحرية بجدة، عن فخره وسعادته بلقاء ولي العهد والتصوير معه، راوياً تلك اللحظات التي تملكته فيها حماسة كبيرة، مع مرور سموه بجانبه لطلب صورة السيلفي معه.
وقال للقناة السعودية الأولى: "عندما كنت في المطعم مرّ الأمير محمد بن سلمان من أمامي، وحينما شاهدته دفعتني الحماسة لطلب التصوير معه، وانتظرت ذلك إلى أن أنهى الغداء، وحينها أبديت رغبتي له بالتصوير، وقد رحّب بالفكرة والتقط الصورة معي"، منوهاً بأن سمو ولي العهد بتواضعه وبساطته كسب احترام الشعب السعودي العظيم.
واعتبر "الحدراي" (12 عاماً) والذي أنهى دراسته في المرحلة الابتدائية، أن موسم جدة أضاف إلى عروس البحر الأحمر إبداعا وجمالاً لا يوصف ويحق للمنظمين الفخر بهذا النجاح الكبير، لافتاً إلى أن موسمها أشعره بتقارب كبير بين جدة ولندن التي قدم منها.
واعتبر أن الكثير ممن كانوا يرغبون في السفر إلى الدول الخارجية فضلوا البقاء بعد أن عاشوا موسم جدة، فيما قطع على نفسه عهداً بعدم إنشاء أي حسابات شخصية له في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يبلغ سن 15 من عمره.
وختم اللقاء بعبارات باللغة الإنجليزية التي يتقنها: "شعب عظيم مثل الشعب السعودي، وبلد عظيم مثل السعودية يحتاجون قائداً عظيماً مثل الأمير محمد بن سلمان، هذا الأمير العظيم أعطانا الأمل، أعطانا الطموح وأعطانا المستقبل".
، لخص بالإنجليزية كل شيء.. "طفل سيلفى ولي العهد" يروي كواليس اللقطة واللقاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لخص بالإنجليزية كل شيء.. "طفل سيلفى ولي العهد" يروي كواليس اللقطة واللقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.