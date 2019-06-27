دبي - بواسطة محمد فارس كشفت الشيف السعودية لمى الجحدلي عن الطبق الذي قدّمته لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للمطعم الذي تعمل به في كورنيش جدة.
وقالت - بحسب "عكاظ" - إن ولي العهد تناول طبق "لحم الواغيو نيو ستايل" وطبق السلطة التي يفضلها، مؤكدة أنه أبدى إعجابه بمذاق الطعام.
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وأفادت الجحدلي بأنها كانت تتدرب في مطعم شهير في دبي، ولم تتردد في قبول طلب بالعمل في موسم جدة كأول طاهية سعودية.
كما أفادت بأنها حاصلة على شهادة في فنون الطبخ والتغذية من معهد "لا كوردون بلو" في لندن، مشيرة إلى أنها تحلم أن تصبح طاهية عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيف "لمى الجحدلي" تكشف عن الطبق الذي قدّمته لولي العهد عندما زار أحد مطاعم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.