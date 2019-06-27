الشيف "لمى الجحدلي" تكشف عن الطبق الذي قدّمته لولي العهد عندما زار أحد مطاعم جدة

دبي - بواسطة محمد فارس كشفت الشيف السعودية لمى الجحدلي عن الطبق الذي قدّمته لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للمطعم الذي تعمل به في كورنيش جدة.

وقالت - بحسب "عكاظ" - إن ولي العهد تناول طبق "لحم الواغيو نيو ستايل" وطبق السلطة التي يفضلها، مؤكدة أنه أبدى إعجابه بمذاق الطعام.

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وأفادت الجحدلي بأنها كانت تتدرب في مطعم شهير في دبي، ولم تتردد في قبول طلب بالعمل في موسم جدة كأول طاهية سعودية.

كما أفادت بأنها حاصلة على شهادة في فنون الطبخ والتغذية من معهد "لا كوردون بلو" في لندن، مشيرة إلى أنها تحلم أن تصبح طاهية عالمية.