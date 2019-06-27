لماذا حرص "ترامب" و"بوتين" على لقاء الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

ليس مستغربًا أن تعلن رئاسة الدولتين الأعظم في العالم، عن لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية والتي ستنطلق اليومين القادمين.

فحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على لقاء الأمير محمد بن سلمان في هذه القمة؛ يؤكد حقيقة الدور الريادي للمملكة العربية السعودية وتأثيرها السياسي في قضايا المنطقة والعالم، ونظرة الاحترام التي تُبديها القوى العالمية لمكانة وثقل المملكة وقدرتها على المساهمة في تعزيز الاقتصاد العالمي.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: حفل تقاعد كلبة الإنقاذ المكسيكية فريدا أقامت القوات البحرية المكسيكية حفل وداع رسميا لكلبة الإنقاذ الشهيرة فريدا بمناسبة تقاعدها وذلك تقديرا لجهودها في البحث عن ضحايا الزلازل وانقاذهم، وخاصة أثناء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في العام 2017. وأشاد الأميرال إدواردو ريدوندو نائب قائد القوات البحرية المكسيكية بجهود فريدا قائلا إنها أدت مهمتها بشرف ووحدت قلوب المكسيكيين. وأصبحت فريدا نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي في المكسيك بعد جهودها في البحث والإنقاذ في مدينة مكسيكو سيتي في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في سبتمبر من العام 2017. وإلى جانب عملها خلال زلزال 2017 بالمكسيك شاركت فريدا ، التي اشتهرت بنظارتها ونعليها ، في جهود البحث والإنقاذ في زلزال آخر وقع بجنوب المكسيك عام 2017 ، وزلزال في الإكوادور عام 2016 ، وانهيار أرضي في غواتيمالا في العام 2015 . إقرأ المزيد على يورونيوز: تسميم الكلاب الضالة في الكويت يشعل مواقع التواصل وانقسام بين مؤيد ومعارض شاهد: "كلبة مدرسية" لتخفيف توتر الطلاب قبل الامتحانات في الدنمارك شاهد.. كلبة بوليسية تتلقى 500 شوكة في وجهها من حيوان النيص الصين تستنسخ الكلبة "شارلوك هولمز" للمساعدة في تحقيقات الشرطة Euronews (Ar)

فيديو: الزوارق بدلاً من السيارات في شوارع مدينة اسكتلندية غمرتها مياه الأمطار أظهر مقطع فيديوعلى وسائل التواصل الاجتماعي شخصين في مدينة ستيرلنغ الإسكتلندية، وهما يتجولان على متن قوارب في شوارع المدينة. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد تعطلت وسائل النقل العام، وأصدرت السلطات المحلية تحذيرا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المنطقة. يذكر أن الفيضانات في إسكتلندا تزامنت مع موجة حر شديد في جميع أنحاء أوروبا، ضربت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا. للمزيد على يورونيوز: شاهد: أمطار الصين الموسمية مستمرة ورفع التحذير للون الأحمر في تونغلو شاهد: من سباق الكراسي بهانيو اليابانية إلى ترقب إعصار فايو بباكستان ذوبان الثلوج في غرينلاند يسجّل معدلاً قياسياً والعلماء يحذرون من المخاطر Euronews (Ar)

ضد قرار الحظر وباسم الحرية.. فرنسيات مسلمات يدخلن حمام السباحة بالبوركيني فرنسيات مسلمات يتحدّين قرار منع السباحة باللباس الإسلامي أو ما دُرج على تسميته بالبوركيني. مع اشتداد الحرّ يزداد ولع الأشخاص في التوجه لمرافق الاستجمام بالحدائق والمسابح لكن المسألة قد تكون صعبة إذا كان هناك ما يمنع من ممارسة هواية أو نشاط قد يبدو عاديا في مكان، لكنه في مكان آخر يكون ضد القانون في مكان آخر ويعرض صاحبه للمساءلة. فقد أقدمت مجموعة من النسوة في مدينة غرونوبل جنوب شرق فرنسا على دخول حمام سباحة وهنّ يرتدين البوركيني في تحدّ واضح لقرار الحظر المفروض على أي شخص يلبس ذلك الزي. وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور النساء وهن يغنّين ويرقُصْن داخل المسبح العمومي. وتندرج المبادرة تحت مسمّى الحقوق المدنية للنساء المسلمات وهو ومشروع أطلقته جمعية "تحالف المواطنة" عام 2018. وعن ظروف دخول المسبح، قالت سميّة وهي عضوة في التحالف: " دخلنا حمام السباحة باللباس الذي يغطي الجسد كله رغم أن التعليمات تمنع ذلك". وتضيف: "لقد لقينا دعما ممن كانوا في المكان لكن بعد خروجنا فرضت الشرطة علينا غرامة". وبخصوص المطالب التي ترفعها الناشطات المسلمات قالت الفرنسية الشابة: "نحن نؤيد قضية عادلة. نرجو أن تتغير التعليمات حتى تُلائم جميع النساء وحتى يكون لنا مطلق الحرية في السباحة باللباس الذي يغطي الجسد أكان ذلك لأسباب شخصية تتعلق بالحشمة أو لأسباب دينية". وبرغم التهديدات اليومية بحسب ما تقول سمية، يبدو أن المبادرة السابقة لن تكون الوحيدة، إذ تعهّدت بمعاودة الكرّة في مسابح أخرى، إذا لم تستجب السلطات الفرنسية للدعوة للحوار التي أطلقتها جمعية تحالف المواطنة. ومنذ عام 2016، تفرض بعض البلديات الفرنسية خصوصا اليمينية منها حظرا على دخول المسابح باللباس الذي يغطي كافة الجسد وهو القرار الذي حظي بمباركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حينها بحجة أن ذلك اللباس يتعارض مع علمانية الدولة وقوانين الجمهورية. وتعتمد السلطات الفرنسية مقاربة صارمة بخصوص الحجاب، إذ يُحظر لباسه على العاملات في القطاع العام إضافة لمنع الفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية من ارتدائه فيما يُسمح به في الجامعات . كما يمنع القانون أيضا تغطية الوجه جزئيا أو بالكامل في الشوارع ووسائل النقل العام أو في الدوائر الرسمية. ويعتبر الإسلام الديانة الثانية في فرنسا التي يعيش بها ما بين 5.7 و8.4 ملايين مسلم بحسب مركز بيو للأبحاث في إحصائية يعود تاريخها لسنة 2017. للمزيد : شاهد: أول عارضة مسلمة تدخل التاريخ بالبوركيني لماذا أسقطت محكمة بلجيكية حظر لباس البحر الإسلامي طرد امرأة من حوض سباحة لارتدائها البوركيني في دبي Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO شاهد: العاهل سلمان وولي العهد يستقبلان مايك بومبيو في قصر السلام بجدة Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

هذا التسابق من المؤسسات الرئاسية في كبرى الدول للإعلان عن لقاءات ستجمع قادتها بالأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين؛ يعكس التأثير السياسي الكبير للمملكة وحجم التقدير العالمي الذي يحظى به شخص ولي العهد، وما يمثله الأمير محمد بن سلمان من تأثير سياسي كبير على الساحة العالمية.

فمشاركة ولي العهد في اجتماعات قادة دول مجموعة العشرين للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ تمثيله السعودية للمرة الأولى، يعكس حجم التقدير الكبير الذي يلقاه ولي العهد في هذا المحفل الدولي المهم وتطلع القادة والزعماء إلى الالتقاء به، والذي يتوقع ألا ينحصر في الرئيسين الأمريكي والروسي فقط؛ بل قد تمتد سلسلة اللقاء الهامة والإيجابية لقيادات أخرى، سنستغل هذا التجمع الرئاسي الكبير في القمة العالمية لمناقشة العديد من الملفات الهامة والحيوية.