بالصور: ولي العهد يغادر كوريا الجنوبية ويبعث برقية للرئيس الكوري

غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس، جمهورية كوريا الجنوبية عقب زيارة لها استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الكوري مون جاي إن.

وكان في وداع ولي العهد بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيئول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونغ كيونغ دو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي.

كما بعث ولي العهد برقية للرئيس الكوري إثر مغادرته سيئول فيما يلي نصها:

“فخامة الرئيس مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا

تحية طيبة :

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بجميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامتكم.

متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري”.

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